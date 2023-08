Frutto per marmellate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto per marmellate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MELA COTOGNA

Significato/Curiosita : Frutto per marmellate

Le marmellate e la crema di marroni". ^ giacomo devoto, avviamento all'etimologia italiana, milano, mondadori, 1979, isbn 88-04-26789-5. marmellata, in... Marmellata di cotogna sciolto in acqua bollente viene usato contro il disagio intestinale nel subcontinente pakistan-indiano la cotogna viene utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Frutto per marmellate : frutto; marmellate; Il primo stadio del frutto ; Un frutto Confettato; Un frutto estivo liscio; Stridore frutto dell attrito tra parti metalliche; Il gambo che collega il frutto alla pianta; Contenitore per salse e marmellate ; Bacche per marmellate ; Se ne fanno marmellate ; Se ne producono marmellate ; Bacche rosse per marmellate ;

