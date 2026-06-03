Una frase di Simón Bolívar

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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LARTEDIVINCERESIMPARAANCHEDALLESCONFITTE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una frase di Simón Bolívar
  • Risposta: LARTEDIVINCERESIMPARAANCHEDALLESCONFITTE
  • Lunghezza: 40 lettere
  • Schema parole: 1-4-2-7-1-6-5-5-9
  • Vocali: 16
  • Consonanti: 24
  • Parole: 9
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    LATEDIVNESIAAEDESIE
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è L Arte Di Vincere S Impara Anche Dalle Sconfitte? Simón Bolívar ci insegna che la vittoria si conquista anche attraverso le sconfitte, che offrono preziose lezioni e crescita. È un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà, ma a trarne insegnamento per diventare più forti e determinati nel raggiungere i propri obiettivi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una frase di Simón Bolívar: risposta da 40 lettere

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