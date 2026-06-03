Una frase di Simón Bolívar

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L A R T E D I V I N C E R E S I M P A R A A N C H E D A L L E S C O N F I T T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una frase di Simón Bolívar

Una frase di Simón Bolívar Risposta: LARTEDIVINCERESIMPARAANCHEDALLESCONFITTE

Lunghezza: 40 lettere

40 lettere Schema parole: 1-4-2-7-1-6-5-5-9

1-4-2-7-1-6-5-5-9 Vocali: 16

16 Consonanti: 24

24 Parole: 9

9 Difficoltà: difficile

difficile Schema utile: L A T E D I V N E S I A A E D E S I E

Inizia con: L

L Finisce con: E

Perchè la soluzione è L Arte Di Vincere S Impara Anche Dalle Sconfitte? Simón Bolívar ci insegna che la vittoria si conquista anche attraverso le sconfitte, che offrono preziose lezioni e crescita. È un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà, ma a trarne insegnamento per diventare più forti e determinati nel raggiungere i propri obiettivi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una frase di Simón Bolívar: risposta da 40 lettere

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