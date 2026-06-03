Una frase di Simón Bolívar
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una frase di Simón Bolívar
- Risposta: LARTEDIVINCERESIMPARAANCHEDALLESCONFITTE
- Lunghezza: 40 lettere
- Schema parole: 1-4-2-7-1-6-5-5-9
- Vocali: 16
- Consonanti: 24
- Parole: 9
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: LATEDIVNESIAAEDESIE
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è L Arte Di Vincere S Impara Anche Dalle Sconfitte? Simón Bolívar ci insegna che la vittoria si conquista anche attraverso le sconfitte, che offrono preziose lezioni e crescita. È un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà, ma a trarne insegnamento per diventare più forti e determinati nel raggiungere i propri obiettivi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una frase di Simón Bolívar: risposta da 40 lettere
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