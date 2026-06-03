Una carrozzella da passeggio dotata di mantici

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una carrozzella da passeggio dotata di mantici' è 'Calesse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CALESSE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una carrozzella da passeggio dotata di mantici
  • Risposta: CALESSE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CESE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Calesse? Una calesse è una carrozzella leggera progettata per passeggiate, arricchita da mantici che proteggono chi si sposta. È ideale per esplorare con comodità e stile, offrendo un modo elegante e pratico di muoversi senza fatica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una carrozzella da passeggio dotata di mantici: risposta da 7 lettere

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