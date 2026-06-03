Una carrozzella da passeggio dotata di mantici

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una carrozzella da passeggio dotata di mantici' è 'Calesse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A L E S S E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una carrozzella da passeggio dotata di mantici

Una carrozzella da passeggio dotata di mantici Risposta: CALESSE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C E S E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Calesse? Una calesse è una carrozzella leggera progettata per passeggiate, arricchita da mantici che proteggono chi si sposta. È ideale per esplorare con comodità e stile, offrendo un modo elegante e pratico di muoversi senza fatica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una carrozzella da passeggio dotata di mantici: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Una carrozzella da passeggio dotata di mantici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Calesse. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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