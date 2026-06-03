Una carrozzella da passeggio dotata di mantici
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una carrozzella da passeggio dotata di mantici' è 'Calesse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una carrozzella da passeggio dotata di mantici
- Risposta: CALESSE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CESE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Calesse? Una calesse è una carrozzella leggera progettata per passeggiate, arricchita da mantici che proteggono chi si sposta. È ideale per esplorare con comodità e stile, offrendo un modo elegante e pratico di muoversi senza fatica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una carrozzella da passeggio dotata di mantici: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Una carrozzella da passeggio dotata di mantici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Calesse. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.