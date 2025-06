I mantici... nel petto nei cruciverba: la soluzione è Polmoni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I mantici... nel petto' è 'Polmoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLMONI

Curiosità e Significato di Polmoni

La soluzione Polmoni di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Polmoni per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Polmoni? I polmoni sono organi vitali situati nel petto, responsabili dello scambio di ossigeno e anidride carbonica nel nostro corpo. Essenziali per la respirazione, permettono di assorbire l’ossigeno dall’aria e liberare le sostanze di scarto. Senza di essi, la vita come la conosciamo non sarebbe possibile, rendendo i polmoni fondamentali per il nostro benessere quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Più si soffia più si sgonfianoSono indispensabili per respirareSi gonfiano aspirandoNei film western ha la stella sul pettoSi dice battendosi il pettoFan dilatare il petto

Come si scrive la soluzione Polmoni

Se ti sei imbattuto nella definizione "I mantici... nel petto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

L Livorno

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N N A C T A O A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANNONATA" CANNONATA

