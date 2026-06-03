Ex soldato eritreo

Home / Soluzioni Cruciverba / Ex soldato eritreo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ex soldato eritreo' è 'Ascaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A S C A R O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ex soldato eritreo

Ex soldato eritreo Risposta: ASCARO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A C O

Inizia con: A

A Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ascaro? Ascaro è un ex soldato eritreo che ha deciso di condividere le sue esperienze di vita. La sua storia riflette il percorso di chi ha affrontato sfide e cambiamenti, trovando nuove strade dopo aver servito nel suo paese. La sua testimonianza è un esempio di resilienza e speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ascaro' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Ex soldato eritreo: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Ex soldato eritreo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ascaro. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate