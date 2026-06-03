Ex soldato eritreo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ex soldato eritreo' è 'Ascaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ex soldato eritreo
- Risposta: ASCARO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ACO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Ascaro? Ascaro è un ex soldato eritreo che ha deciso di condividere le sue esperienze di vita. La sua storia riflette il percorso di chi ha affrontato sfide e cambiamenti, trovando nuove strade dopo aver servito nel suo paese. La sua testimonianza è un esempio di resilienza e speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ex soldato eritreo: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Ex soldato eritreo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ascaro. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.