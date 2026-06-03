Ex soldato eritreo

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ex soldato eritreo' è 'Ascaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ASCARO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ex soldato eritreo
  • Risposta: ASCARO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ACO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ascaro? Ascaro è un ex soldato eritreo che ha deciso di condividere le sue esperienze di vita. La sua storia riflette il percorso di chi ha affrontato sfide e cambiamenti, trovando nuove strade dopo aver servito nel suo paese. La sua testimonianza è un esempio di resilienza e speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ex soldato eritreo: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Ex soldato eritreo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ascaro. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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