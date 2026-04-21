Un soldato del Genio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un soldato del Genio' è 'Artiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTIERE

Perchè la soluzione è Artiere? Un arriere è un soldato specializzato in lavori tecnici e di costruzione durante le operazioni militari. Si occupa di creare ponti, demolire ostacoli e mettere in sicurezza il terreno. La sua presenza è fondamentale per facilitare il movimento delle truppe e il successo delle missioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un soldato del Genio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Artiere

In presenza della definizione "Un soldato del Genio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Artiere'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un soldato del Genio

Un soldato del Genio Risposta: ARTIERE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona R Roma T Torino I Imola E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Artiere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un soldato del Genio". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.