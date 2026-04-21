Un soldato del Genio
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un soldato del Genio' è 'Artiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARTIERE
Perchè la soluzione è Artiere? Un arriere è un soldato specializzato in lavori tecnici e di costruzione durante le operazioni militari. Si occupa di creare ponti, demolire ostacoli e mettere in sicurezza il terreno. La sua presenza è fondamentale per facilitare il movimento delle truppe e il successo delle missioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un soldato del Genio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Artiere
In presenza della definizione "Un soldato del Genio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Artiere'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un soldato del Genio
- Risposta: ARTIERE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Artiere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un soldato del Genio". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Soldato del genio Soldato del Genio militare Soldato specialista del Genio Il genio di Salisburgo Un soldato in divisa azzurra
Altre definizioni collegate
Con soldato: Ha diretto Salvate il soldato Ryan
Con genio: Vi nacque un genio