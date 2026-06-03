È un sinonimo scherzoso di bambino
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È un sinonimo scherzoso di bambino' è 'Marmocchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: È un sinonimo scherzoso di bambino
- Risposta: MARMOCCHIO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MMHO
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Marmocchio? Quando i piccoli fanno i monelli, spesso li si chiama in modo divertente, come marmocchio. È un modo scherzoso per indicare un bambino che si diverte a combinare pasticci, senza essere troppo serio. Un termine affettuoso che fa sorridere chi lo ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È un sinonimo scherzoso di bambino: risposta da 10 lettere
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