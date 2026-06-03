È un sinonimo scherzoso di bambino

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È un sinonimo scherzoso di bambino' è 'Marmocchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A R M O C C H I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: È un sinonimo scherzoso di bambino

È un sinonimo scherzoso di bambino Risposta: MARMOCCHIO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M M H O

Inizia con: M

M Finisce con: O

Perchè la soluzione è Marmocchio? Quando i piccoli fanno i monelli, spesso li si chiama in modo divertente, come marmocchio. È un modo scherzoso per indicare un bambino che si diverte a combinare pasticci, senza essere troppo serio. Un termine affettuoso che fa sorridere chi lo ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È un sinonimo scherzoso di bambino: risposta da 10 lettere

Per risolvere la definizione "È un sinonimo scherzoso di bambino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Marmocchio. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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