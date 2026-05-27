Congratularsi con un sinonimo
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SOLUZIONE: FELICITARSI
Perchè la soluzione è Felicitarsi? Quando ottieni una buona notizia, è naturale sentirsi felici e desiderare di condividere la gioia con gli altri. Espressioni di gioia e apprezzamento si manifestano spesso attraverso parole di entusiasmo, creando un momento di connessione e allegria tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Congratularsi con un sinonimo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Felicitarsi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Congratularsi con un sinonimo
- Risposta: FELICITARSI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: F__________
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Felicitarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Congratularsi con un sinonimo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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