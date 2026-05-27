Congratularsi con un sinonimo

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Congratularsi con un sinonimo' è 'Felicitarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FELICITARSI

Perchè la soluzione è Felicitarsi? Quando ottieni una buona notizia, è naturale sentirsi felici e desiderare di condividere la gioia con gli altri. Espressioni di gioia e apprezzamento si manifestano spesso attraverso parole di entusiasmo, creando un momento di connessione e allegria tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Congratularsi con un sinonimo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Felicitarsi

La definizione "Congratularsi con un sinonimo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Felicitarsi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Congratularsi con un sinonimo

Congratularsi con un sinonimo Risposta: FELICITARSI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: F__________

F__________ Inizia con: F

F Finisce con: I

Le 11 lettere della soluzione

F Firenze E Empoli L Livorno I Imola C Como I Imola T Torino A Ancona R Roma S Savona I Imola

La soluzione 'Felicitarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Congratularsi con un sinonimo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.