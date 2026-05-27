Congratularsi con un sinonimo

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Congratularsi con un sinonimo' è 'Felicitarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FELICITARSI

Perchè la soluzione è Felicitarsi? Quando ottieni una buona notizia, è naturale sentirsi felici e desiderare di condividere la gioia con gli altri. Espressioni di gioia e apprezzamento si manifestano spesso attraverso parole di entusiasmo, creando un momento di connessione e allegria tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Felicitarsi'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Congratularsi con un sinonimo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Felicitarsi

La definizione "Congratularsi con un sinonimo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Felicitarsi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Congratularsi con un sinonimo
  • Risposta: FELICITARSI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: F__________
  • Inizia con: F
  • Finisce con: I

Le 11 lettere della soluzione

F Firenze
E Empoli
L Livorno
I Imola
C Como
I Imola
T Torino
A Ancona
R Roma
S Savona
I Imola

La soluzione 'Felicitarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Congratularsi con un sinonimo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Sinonimo di inceneritori Sinonimo di buco Un sinonimo di poesia È un sinonimo di cardinale Molto con un sinonimo 

Altre definizioni collegate

Con sinonimo: I mattarelli con un sinonimo 