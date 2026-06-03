Robert Francis Prevost XIV

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Robert Francis Prevost XIV' è 'Leone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LEONE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Robert Francis Prevost XIV
  • Risposta: LEONE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    LOE
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Leone? Robert Francis Prevost XIV è un arcivescovo noto per il suo impegno religioso e spirituale. La sua figura ispira molti credenti, portando un messaggio di speranza e fede. La sua presenza nel mondo ecclesiastico lascia un segno di dedizione e passione per la spiritualità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Leone'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Robert Francis Prevost XIV: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Robert Francis Prevost XIV" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Leone. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'robert'

Cruciverba con 'francis'