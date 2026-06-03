Robert Francis Prevost XIV

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Robert Francis Prevost XIV' è 'Leone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L E O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Robert Francis Prevost XIV

Robert Francis Prevost XIV Risposta: LEONE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: L O E

Inizia con: L

L Finisce con: E

Perchè la soluzione è Leone? Robert Francis Prevost XIV è un arcivescovo noto per il suo impegno religioso e spirituale. La sua figura ispira molti credenti, portando un messaggio di speranza e fede. La sua presenza nel mondo ecclesiastico lascia un segno di dedizione e passione per la spiritualità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Robert Francis Prevost XIV: risposta da 5 lettere

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