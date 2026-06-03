La qualifica di Callaghan e Clouseau
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La qualifica di Callaghan e Clouseau' è 'Ispettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La qualifica di Callaghan e Clouseau
- Risposta: ISPETTORE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IEOE
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Ispettore? L'ispettore è colui che si occupa di controllare e garantire il rispetto delle regole in vari contesti. Con attenzione e dedizione, analizza situazioni complesse, cercando di risolvere problemi e mantenere l'ordine. La sua presenza è fondamentale per assicurare un ambiente sicuro e organizzato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La qualifica di Callaghan e Clouseau: risposta da 9 lettere
La soluzione associata alla definizione "La qualifica di Callaghan e Clouseau" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ispettore. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.