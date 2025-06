La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Peter che impersonò Clouseau ne La pantera rosa' è 'Sellers' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SELLERS

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Sellers, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sellers? SELLERS si riferisce a Peter Sellers, attore britannico celebre per aver interpretato l'iconico ispettore Clouseau nella serie di film de La Pantera Rosa. Con il suo talento comico e la sua mimica, Sellers ha dato vita a un personaggio indimenticabile, simbolo di comicità e genialità. È grazie a lui che questa figura rimane nella memoria di molti appassionati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Peter : impersonò l ispettore Clouseau al cinemaIl Peter che fu il protagonista di La pantera rosaLo impersonò Peter FalkI disegnatori di Topolino e della Pantera RosaIl David de La pantera rosa

Se "Il Peter che impersonò Clouseau ne La pantera rosa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

