Auto da fuoristrada - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : JEEP

Significato/Curiosita : Auto da fuoristrada

Detta anche munga, è un veicolo fuoristrada prodotto nella ex-germania ovest dalla dkw, una società del gruppo auto union, dal 1956 al 1968. nel 1949... Detta anche munga, è un veicoloprodotto nella ex-germania ovest dalla dkw, una società del gruppounion, dal 1956 al 1968. nel 1949... Jeep è un produttore statunitense di autovetture. Nel 1987 divenne un marchio registrato da Chrysler Group, controllata dal 2014 da Fiat Chrysler Automobiles, tramite FCA US; dal 2021 è parte del gruppo Stellantis. Sotto questo marchio vengono prodotti questi modelli: la Jeep Wrangler, la Cherokee, la Compass, la Grand Cherokee, la Jeep Avenger e la Renegade. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

