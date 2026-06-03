Ingordigia da lupi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ingordigia da lupi' è 'Voracità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ingordigia da lupi
- Risposta: VORACITÀ
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VAIÀ
- Inizia con: V
- Finisce con: À
Perchè la soluzione è Voracità? L’ingordigia da lupi si manifesta quando gli animali cercano sempre più cibo senza fermarsi, spinti da una fame insaziabile. Questa sete di abbondanza li porta a divorare tutto ciò che trovano, senza considerare le conseguenze o il rispetto per l’ambiente che li circonda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ingordigia da lupi: risposta da 8 lettere
Quando la definizione "Ingordigia da lupi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Voracità. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.