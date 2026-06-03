Ingordigia da lupi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ingordigia da lupi' è 'Voracità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V O R A C I T À

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ingordigia da lupi

Ingordigia da lupi Risposta: VORACITÀ

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V A I À

Inizia con: V

V Finisce con: À

Perchè la soluzione è Voracità? L’ingordigia da lupi si manifesta quando gli animali cercano sempre più cibo senza fermarsi, spinti da una fame insaziabile. Questa sete di abbondanza li porta a divorare tutto ciò che trovano, senza considerare le conseguenze o il rispetto per l’ambiente che li circonda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ingordigia da lupi: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Ingordigia da lupi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Voracità. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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