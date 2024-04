La Soluzione ♚ L ingordigia del famelico La definizione e la soluzione di 8 lettere: L ingordigia del famelico. VORACITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L ingordigia del famelico: Cariddi (in greco ßd) è un mostro marino della mitologia greca. Sostantivo Significato e Curiosità su: Cariddi (in greco ßd) è un mostro marino della mitologia greca. voracità f inv l'essere ingordo (senso figurato) l'essere bramoso di soldi Sillabazione vo | ra | ci | tà Pronuncia IPA: /vorati'ta/ Etimologia / Derivazione dal latino vorax che deriva da vorare cioè "divorare" Sinonimi ingordigia, insaziabilità

(senso figurato) avidità, brama, cupidigia Contrari inappetenza, moderazione

(senso figurato) sobrietà, misura Altre Definizioni con voracità; ingordigia; famelico; L ingordigia di chi si getta su un piatto; L avidità di chi divora; Insaziabile ingordigia; Il famelico conte dantesco;

VORACITÀ

