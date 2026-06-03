Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi' è 'Rottame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R O T T A M E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi

Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi Risposta: ROTTAME

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R T A E

Inizia con: R

R Finisce con: E

Perchè la soluzione è Rottame? Un uomo che ha vissuto troppo tra eccessi e cattive abitudini può essere chiamato ROTTAME, un termine che rende l’idea di uno stato di deterioramento e stanchezza. È come un oggetto usurato, ormai senza più forza o vigore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi: risposta da 7 lettere

La definizione "Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Rottame. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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