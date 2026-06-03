Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi' è 'Rottame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ROTTAME

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi
  • Risposta: ROTTAME
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RTAE
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Rottame? Un uomo che ha vissuto troppo tra eccessi e cattive abitudini può essere chiamato ROTTAME, un termine che rende l’idea di uno stato di deterioramento e stanchezza. È come un oggetto usurato, ormai senza più forza o vigore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi: risposta da 7 lettere

La definizione "Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Rottame. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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