Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi' è 'Rottame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi
- Risposta: ROTTAME
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RTAE
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Rottame? Un uomo che ha vissuto troppo tra eccessi e cattive abitudini può essere chiamato ROTTAME, un termine che rende l’idea di uno stato di deterioramento e stanchezza. È come un oggetto usurato, ormai senza più forza o vigore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi: risposta da 7 lettere
La definizione "Si dice di un uomo sfatto dai vizi e dagli abusi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Rottame. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.