La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Si dice di uomo rozzo

Aggettivo

Aurelio Avito Zotico (in latino Aurelius Avitus Zoticus; ... – ...; fl. 219/221) è stato un famoso amante di Eliogabalo, imperatore romano adolescente che le fonti descrivono come probabilmente transessuale. La sua storia è nota in due versioni, quella raccontata da Cassio Dione Cocceiano e quella contenuta nella più fantasiosa Historia Augusta.

zotico m sing

di persona o maniere sgarbate.

Sostantivo

zotico m

persona rozza, sgarbata, poco colta

Sillabazione

zò | ti | co

Pronuncia

IPA: /'dztiko/

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare * idioticus , dal greco idiotikós , proprio del privato cittadino, da ídios , di origine indoeuropea

, dal greco , proprio del privato cittadino, da , di origine indoeuropea dall'antico alto tedesco zota, onde deriva il moderno zottig con il significato di velloso, peloso, rozzo

Sinonimi

maleducato, sguaiato, incolto, cafone, grossolano, ignorante, incivile, incolto, burino, becero

grossolano, rozzo, screanzato, villano, volgare, scortese, sgarbato, scurrile, triviale, inurbano

( senso figurato ) (di persona) primitivo, rustico, goffo, semplice, inesperto, schietto, rude, inelegante, sgraziato

primitivo, rustico, goffo, semplice, inesperto, schietto, rude, inelegante, sgraziato campagnolo, villanzone, bifolco, buzzurro





Contrari

civile, cortese, distinto, educato, fine, garbato, gentile, raffinato, signorile, cordiale

gentiluomo, signore





Alterati