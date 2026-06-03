Chi la fa vorrebbe una risposta
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi la fa vorrebbe una risposta' è 'Domanda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Chi la fa vorrebbe una risposta
- Risposta: DOMANDA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DANA
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Domanda? Quando si pone una domanda, spesso si desidera ricevere una risposta che chiarisca o soddisfi la curiosità. La richiesta di informazioni nasce dal bisogno di capire meglio qualcosa, sperando che chi ascolta offra una spiegazione o un chiarimento rapido e diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Chi la fa vorrebbe una risposta: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Chi la fa vorrebbe una risposta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Domanda. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.