Chi la fa vorrebbe una risposta

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D O M A N D A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Chi la fa vorrebbe una risposta

Chi la fa vorrebbe una risposta Risposta: DOMANDA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D A N A

Inizia con: D

D Finisce con: A

Perchè la soluzione è Domanda? Quando si pone una domanda, spesso si desidera ricevere una risposta che chiarisca o soddisfi la curiosità. La richiesta di informazioni nasce dal bisogno di capire meglio qualcosa, sperando che chi ascolta offra una spiegazione o un chiarimento rapido e diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chi la fa vorrebbe una risposta: risposta da 7 lettere

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