Chi la fa vorrebbe una risposta

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi la fa vorrebbe una risposta' è 'Domanda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DOMANDA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Chi la fa vorrebbe una risposta
  • Risposta: DOMANDA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DANA
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Domanda? Quando si pone una domanda, spesso si desidera ricevere una risposta che chiarisca o soddisfi la curiosità. La richiesta di informazioni nasce dal bisogno di capire meglio qualcosa, sperando che chi ascolta offra una spiegazione o un chiarimento rapido e diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chi la fa vorrebbe una risposta: risposta da 7 lettere

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