Le trappole per le volpi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le trappole per le volpi' è 'Tagliole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le trappole per le volpi
- Risposta: TAGLIOLE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TLOE
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Tagliole? Le trappole per le volpi sono dispositivi usati per catturare questi animali, spesso nascoste nel terreno. Le tagliole sono uno di questi strumenti, pensati per sorprendere la preda e assicurare la cattura senza danneggiarla troppo. Sono strumenti pratici e discreti, utili in natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le trappole per le volpi: risposta da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Le trappole per le volpi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Tagliole. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.