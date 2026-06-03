Le trappole per le volpi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le trappole per le volpi' è 'Tagliole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T A G L I O L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le trappole per le volpi

Le trappole per le volpi Risposta: TAGLIOLE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T L O E

Inizia con: T

T Finisce con: E

Perchè la soluzione è Tagliole? Le trappole per le volpi sono dispositivi usati per catturare questi animali, spesso nascoste nel terreno. Le tagliole sono uno di questi strumenti, pensati per sorprendere la preda e assicurare la cattura senza danneggiarla troppo. Sono strumenti pratici e discreti, utili in natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le trappole per le volpi: risposta da 8 lettere

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