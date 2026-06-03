Le trappole per le volpi

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le trappole per le volpi' è 'Tagliole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TAGLIOLE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le trappole per le volpi
  • Risposta: TAGLIOLE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TLOE
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Tagliole? Le trappole per le volpi sono dispositivi usati per catturare questi animali, spesso nascoste nel terreno. Le tagliole sono uno di questi strumenti, pensati per sorprendere la preda e assicurare la cattura senza danneggiarla troppo. Sono strumenti pratici e discreti, utili in natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le trappole per le volpi: risposta da 8 lettere

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