Si ripara in cantiere

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si ripara in cantiere' è 'Avaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AVARIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si ripara in cantiere
  • Risposta: AVARIA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AAA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Avaria? Quando qualcosa si rompe durante i lavori, si parla di avaria. È normale che, in cantiere, si verifichino piccoli problemi che richiedono interventi rapidi. Gestire bene queste situazioni aiuta a mantenere il ritmo e a garantire che tutto proceda senza intoppi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Avaria'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si ripara in cantiere: risposta da 6 lettere

La definizione "Si ripara in cantiere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Avaria. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'ripara'

Cruciverba con 'cantiere'