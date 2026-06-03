Si ripara in cantiere

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si ripara in cantiere' è 'Avaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A V A R I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si ripara in cantiere

Si ripara in cantiere Risposta: AVARIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 4

4 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A A A

Inizia con: A

A Finisce con: A

Perchè la soluzione è Avaria? Quando qualcosa si rompe durante i lavori, si parla di avaria. È normale che, in cantiere, si verifichino piccoli problemi che richiedono interventi rapidi. Gestire bene queste situazioni aiuta a mantenere il ritmo e a garantire che tutto proceda senza intoppi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si ripara in cantiere: risposta da 6 lettere

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