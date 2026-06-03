Si ripara in cantiere
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si ripara in cantiere' è 'Avaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si ripara in cantiere
- Risposta: AVARIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 4
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AAA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Avaria? Quando qualcosa si rompe durante i lavori, si parla di avaria. È normale che, in cantiere, si verifichino piccoli problemi che richiedono interventi rapidi. Gestire bene queste situazioni aiuta a mantenere il ritmo e a garantire che tutto proceda senza intoppi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si ripara in cantiere: risposta da 6 lettere
La definizione "Si ripara in cantiere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Avaria. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.