La Soluzione ♚ Per sommi capi è una circolare La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CORONA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CORONA

Curiosità su Per sommi capi e una circolare: Accezioni comuni Corona – copricapo cerimoniale dei monarchi Anatomia Corona – parte superiore del cranio Corona – regione circolare a ridosso della pupilla Corona – parte superiore del dente, esterna alla gengiva Corona – in odontotecnica, capsula protettiva o sostitutiva della corona del dente Corona – parte circolare del pene, alla base del glande Corona – anello di cute, coperta di pelo, immediatamente al di sopra della muraglia (parte cornea dello zoccolo equino) Architettura Corona – struttura con cui termina superiormente una costruzione, detta anche coronamento Corona – opera esterna delle antiche fortificazioni costituita da un bastione frontale e due mezzi bastioni laterali Corona – si dice della parte superiore di una diga (costruita con struttura, forma ad arco) Geografia Italia Corona – frazione di Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia Corona – frazione di Cortaccia sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano Stati Uniti d'America Corona – città della contea di Riverside, in California Corona – città della contea di Roberts, nel Dakota del Sud Corona – villaggio della contea di Lincoln, nel Nuovo Messico Musica Corona – segno della notazione musicale che indica il prolungamento di una nota Corona – cantante brasiliana naturalizzata italiana e denominazione del progetto musicale dance di cui era la voce Corona – album di Fay Hallam del 2015 Persone Achille Corona (1914-1979) – politico e giornalista italiano Alessandro Corona (n.

Altre Definizioni con corona; sommi; capi; circolare; Un anello di fiori; Opera lirica di Claudio Monteverdi; Un simbolo dei re; Per sommi capi; Descrivere per sommi capi; Nome di sommi sacerdoti ebraici; Si fa con i capi del nastro; La sigla della lana sui capi; Ci rende i capi puliti; Sono destinati a circolare; Il finestrino circolare delle cabine; Il famoso dipinto circolare di Michelangelo;