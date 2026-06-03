Il librettista dell opera di Verdi Nabucco

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Il librettista dell opera di Verdi Nabucco' è 'Temistocle Solera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TEMISTOCLESOLERA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il librettista dell opera di Verdi Nabucco
  • Risposta: TEMISTOCLESOLERA
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 10-6
  • Vocali: 7
  • Consonanti: 9
  • Parole: 2
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    TSLESOLA
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Temistocle Solera? Temistocle Solera è stato il librettista che ha scritto i testi dell’opera Nabucco di Verdi. La sua abilità nel creare drammi intensi e coinvolgenti ha dato vita a un’opera che ancora oggi emoziona il pubblico. La sua collaborazione con il compositore ha segnato un capitolo importante nella musica italiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il librettista dell opera di Verdi Nabucco: risposta da 16 lettere

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