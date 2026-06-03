Il librettista dell opera di Verdi Nabucco

Home / Soluzioni Cruciverba / Il librettista dell opera di Verdi Nabucco

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Il librettista dell opera di Verdi Nabucco' è 'Temistocle Solera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T E M I S T O C L E S O L E R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il librettista dell opera di Verdi Nabucco

Il librettista dell opera di Verdi Nabucco Risposta: TEMISTOCLESOLERA

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 10-6

10-6 Vocali: 7

7 Consonanti: 9

9 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: T S L E S O L A

Inizia con: T

T Finisce con: A

Perchè la soluzione è Temistocle Solera? Temistocle Solera è stato il librettista che ha scritto i testi dell’opera Nabucco di Verdi. La sua abilità nel creare drammi intensi e coinvolgenti ha dato vita a un’opera che ancora oggi emoziona il pubblico. La sua collaborazione con il compositore ha segnato un capitolo importante nella musica italiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Temistocle Solera' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il librettista dell opera di Verdi Nabucco: risposta da 16 lettere

Se la definizione "Il librettista dell opera di Verdi Nabucco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Temistocle Solera. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'librettista'

Cruciverba con 'opera'