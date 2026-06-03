Gravosi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gravosi' è 'Onerosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O N E R O S I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Gravosi

Gravosi Risposta: ONEROSI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O R O I

Inizia con: O

O Finisce con: I

Perchè la soluzione è Onerosi? Le spese che pesano sul bilancio sono spesso considerate onerose, perché richiedono uno sforzo finanziario notevole. Quando qualcosa si rivela gravoso, diventa difficile affrontarlo senza sacrifici o rinunce, rendendo la gestione quotidiana più complicata e impegnativa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gravosi: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Gravosi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Onerosi. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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