Gravosi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gravosi' è 'Onerosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Gravosi
- Risposta: ONEROSI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: OROI
- Inizia con: O
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Onerosi? Le spese che pesano sul bilancio sono spesso considerate onerose, perché richiedono uno sforzo finanziario notevole. Quando qualcosa si rivela gravoso, diventa difficile affrontarlo senza sacrifici o rinunce, rendendo la gestione quotidiana più complicata e impegnativa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gravosi: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Gravosi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Onerosi. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.