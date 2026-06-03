Gravosi

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gravosi' è 'Onerosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ONEROSI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Gravosi
  • Risposta: ONEROSI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OROI
  • Inizia con: O
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Onerosi? Le spese che pesano sul bilancio sono spesso considerate onerose, perché richiedono uno sforzo finanziario notevole. Quando qualcosa si rivela gravoso, diventa difficile affrontarlo senza sacrifici o rinunce, rendendo la gestione quotidiana più complicata e impegnativa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Onerosi'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Gravosi: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Gravosi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Onerosi. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate