Pesanti da sostenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesanti da sostenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ONEROSI

Significato/Curiosita : Pesanti da sostenere

pesanti per sostenere il loro stesso peso. la soluzione proposta più conveniente è stata quella di dividere in due il percorso di salita, in modo da utilizzare... Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il contratto a titolo oneroso, nell'ordinamento giuridico italiano, è un accordo nel quale al sacrificio...