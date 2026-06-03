Giostre medievali
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giostre medievali' è 'Caroselli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Giostre medievali
- Risposta: CAROSELLI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: COLI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Caroselli? Le giostre medievali erano divertimenti popolari del passato, spesso con strutture di legno e meccanismi semplici. I CAROSELLI, tra questi, erano carrette di legno decorate, che giravano su un perno, regalando sorrisi e spensieratezza ai partecipanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Giostre medievali: risposta da 9 lettere
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