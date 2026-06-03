Giostre medievali

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giostre medievali' è 'Caroselli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A R O S E L L I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Giostre medievali

Giostre medievali Risposta: CAROSELLI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C O L I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Caroselli? Le giostre medievali erano divertimenti popolari del passato, spesso con strutture di legno e meccanismi semplici. I CAROSELLI, tra questi, erano carrette di legno decorate, che giravano su un perno, regalando sorrisi e spensieratezza ai partecipanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Giostre medievali: risposta da 9 lettere

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