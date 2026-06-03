Giostre medievali

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giostre medievali' è 'Caroselli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAROSELLI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Giostre medievali
  • Risposta: CAROSELLI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    COLI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Caroselli? Le giostre medievali erano divertimenti popolari del passato, spesso con strutture di legno e meccanismi semplici. I CAROSELLI, tra questi, erano carrette di legno decorate, che giravano su un perno, regalando sorrisi e spensieratezza ai partecipanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Giostre medievali: risposta da 9 lettere

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