Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre' è 'Osol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre
- Risposta: OSOL
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: OOL
- Inizia con: O
- Finisce con: L
Perchè la soluzione è Osol? OSOL è il nome dato a una regione all’interno del nostro pianeta, una parte che si trova sotto la superficie terrestre. Questa zona, invisibile dall’esterno, nasconde un mondo complesso di rocce e magma, fondamentale per il nostro pianeta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre: risposta da 4 lettere
La soluzione associata alla definizione "Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Osol. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.