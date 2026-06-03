Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre' è 'Osol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O S O L

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre

Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre Risposta: OSOL

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: O O L

Inizia con: O

O Finisce con: L

Perchè la soluzione è Osol? OSOL è il nome dato a una regione all’interno del nostro pianeta, una parte che si trova sotto la superficie terrestre. Questa zona, invisibile dall’esterno, nasconde un mondo complesso di rocce e magma, fondamentale per il nostro pianeta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre: risposta da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Osol. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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