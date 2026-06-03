Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre' è 'Osol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OSOL

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre
  • Risposta: OSOL
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    OOL
  • Inizia con: O
  • Finisce con: L

Perchè la soluzione è Osol? OSOL è il nome dato a una regione all’interno del nostro pianeta, una parte che si trova sotto la superficie terrestre. Questa zona, invisibile dall’esterno, nasconde un mondo complesso di rocce e magma, fondamentale per il nostro pianeta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre: risposta da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Osol. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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