FRIULANO

Curiosità e Significato di Friulano

Approfondisci la parola di 8 lettere Friulano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Friulano? Il Friulano, noto anche come Tocai, è un vitigno autoctono del Friuli Venezia Giulia, famoso per i suoi vini bianchi aromatici e freschi. Dopo il 2007, il nome ufficiale del vino non può più essere Tocai a causa delle normative europee sulla denominazione, quindi si utilizza il termine Friulano per rispettare la sua origine e tradizione. Questo nome valorizza l’identità regionale e la qualità di questo pregiato prodotto.

