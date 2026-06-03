Un contorno multicolore
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un contorno multicolore' è 'Peperonata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un contorno multicolore
- Risposta: PEPERONATA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PEAA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Peperonata? Una peperonata è un piatto colorato e vivace, con peperoni di vari colori che si mescolano in un sapore ricco e invitante. La sua varietà di tonalità rende ogni boccone visivamente allettante, regalando un’esperienza gustosa e allegra ad ogni assaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un contorno multicolore: risposta da 10 lettere
In presenza della definizione "Un contorno multicolore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Peperonata. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.