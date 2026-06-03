Un contorno multicolore

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un contorno multicolore' è 'Peperonata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PEPERONATA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un contorno multicolore
  • Risposta: PEPERONATA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PEAA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Peperonata? Una peperonata è un piatto colorato e vivace, con peperoni di vari colori che si mescolano in un sapore ricco e invitante. La sua varietà di tonalità rende ogni boccone visivamente allettante, regalando un’esperienza gustosa e allegra ad ogni assaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un contorno multicolore: risposta da 10 lettere

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