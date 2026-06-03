Consunto

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Consunto' è 'Liso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LISO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Consunto
  • Risposta: LISO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    LSO
  • Inizia con: L
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Liso? LISO è un termine che indica qualcosa di usurato o logoro, spesso a causa di un uso prolungato. Quando un oggetto o un tessuto mostra segni di usura, si può dire che è consunto, con parti consumate o sfilacciate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Consunto: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "Consunto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Liso. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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