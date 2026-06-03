Consunto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Consunto' è 'Liso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L I S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Consunto

Consunto Risposta: LISO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: L S O

Inizia con: L

L Finisce con: O

Perchè la soluzione è Liso? LISO è un termine che indica qualcosa di usurato o logoro, spesso a causa di un uso prolungato. Quando un oggetto o un tessuto mostra segni di usura, si può dire che è consunto, con parti consumate o sfilacciate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Consunto: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "Consunto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Liso. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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