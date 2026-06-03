Consunto
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Consunto' è 'Liso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Consunto
- Risposta: LISO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: LSO
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Liso? LISO è un termine che indica qualcosa di usurato o logoro, spesso a causa di un uso prolungato. Quando un oggetto o un tessuto mostra segni di usura, si può dire che è consunto, con parti consumate o sfilacciate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Consunto: risposta da 4 lettere
Quando la definizione "Consunto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Liso. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.