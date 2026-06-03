I cantori omerici

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I cantori omerici' è 'Aedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AEDI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I cantori omerici
  • Risposta: AEDI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 1
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ADI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Aedi? Gli aedi omerici sono artisti che tramandano le storie epiche attraverso il canto, mantenendo vive le gesta degli eroi. La loro voce, potente e coinvolgente, accompagna le narrazioni, facendo rivivere antiche avventure e leggende, trasmettendo emozioni e valori di generazione in generazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I cantori omerici: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "I cantori omerici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Aedi. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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