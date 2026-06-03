I cantori omerici
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I cantori omerici' è 'Aedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I cantori omerici
- Risposta: AEDI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 3
- Consonanti: 1
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ADI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Aedi? Gli aedi omerici sono artisti che tramandano le storie epiche attraverso il canto, mantenendo vive le gesta degli eroi. La loro voce, potente e coinvolgente, accompagna le narrazioni, facendo rivivere antiche avventure e leggende, trasmettendo emozioni e valori di generazione in generazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I cantori omerici: risposta da 4 lettere
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