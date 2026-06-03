I cantori omerici

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I cantori omerici' è 'Aedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A E D I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I cantori omerici

I cantori omerici Risposta: AEDI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 3

3 Consonanti: 1

1 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A D I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Aedi? Gli aedi omerici sono artisti che tramandano le storie epiche attraverso il canto, mantenendo vive le gesta degli eroi. La loro voce, potente e coinvolgente, accompagna le narrazioni, facendo rivivere antiche avventure e leggende, trasmettendo emozioni e valori di generazione in generazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I cantori omerici: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "I cantori omerici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Aedi. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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