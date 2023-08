Antichi cantori ellenici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi cantori ellenici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AEDI

Significato/Curiosita : Antichi cantori ellenici

Influenzata dal politeismo e dall'attività bellica, ed era trasmessa da cantori di poemi epici. l'ebsione indoeuropea in europa occidentale vide la... Su quella che stava ancora cantando usando questi ferri del mestiere. gli aedi erano soliti narrare i poemi non per intero, per ovvie ragioni di tempo,...