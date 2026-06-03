Approvato da più della metà dei presenti

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Approvato da più della metà dei presenti' è 'Maggioritario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A G G I O R I T A R I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Approvato da più della metà dei presenti

Approvato da più della metà dei presenti Risposta: MAGGIORITARIO

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Vocali: 7

7 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M I T A O

Inizia con: M

M Finisce con: O

Perchè la soluzione è Maggioritario? Quando una decisione viene presa con più della metà dei presenti, si dice che ha un carattere maggioritario. Questo metodo assicura che la scelta abbia il consenso della maggioranza, facilitando accordi e decisioni rapide in gruppi o assemblee. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Approvato da più della metà dei presenti: risposta da 13 lettere

Se la definizione "Approvato da più della metà dei presenti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Maggioritario. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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