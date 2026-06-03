L allevatore tra le arnie
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L allevatore tra le arnie' è 'Apicoltore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L allevatore tra le arnie
- Risposta: APICOLTORE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ACOE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Apicoltore? Un apicoltore è chi si prende cura delle api, occupandosi di mantenere le arnie in salute e di raccogliere il miele. Lavorando con dedizione, conosce bene il comportamento delle api e si assicura che le colonie prosperino nel rispetto della natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L allevatore tra le arnie: risposta da 10 lettere
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