L allevatore tra le arnie

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L allevatore tra le arnie' è 'Apicoltore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A P I C O L T O R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L allevatore tra le arnie

L allevatore tra le arnie Risposta: APICOLTORE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A C O E

Inizia con: A

A Finisce con: E

Perchè la soluzione è Apicoltore? Un apicoltore è chi si prende cura delle api, occupandosi di mantenere le arnie in salute e di raccogliere il miele. Lavorando con dedizione, conosce bene il comportamento delle api e si assicura che le colonie prosperino nel rispetto della natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L allevatore tra le arnie: risposta da 10 lettere

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