L allevatore tra le arnie

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L allevatore tra le arnie' è 'Apicoltore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

APICOLTORE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L allevatore tra le arnie
  • Risposta: APICOLTORE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ACOE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Apicoltore? Un apicoltore è chi si prende cura delle api, occupandosi di mantenere le arnie in salute e di raccogliere il miele. Lavorando con dedizione, conosce bene il comportamento delle api e si assicura che le colonie prosperino nel rispetto della natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L allevatore tra le arnie: risposta da 10 lettere

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