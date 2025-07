Lo compra l allevatore nei cruciverba: la soluzione è Mangime

MANGIME

Curiosità e Significato di Mangime

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Mangime, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mangime? Il termine mangime si riferisce al cibo specificamente studiato e preparato per nutrire gli animali da allevamento, come mucche, galline o maiali. È fondamentale per garantirne salute, crescita e produttività, e può essere acquistato dall’allevatore presso negozi specializzati o produttori. Scegliere il giusto mangime è essenziale per un allevamento di successo e sostenibile.

Come si scrive la soluzione Mangime

Hai trovato la definizione "Lo compra l allevatore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

M Milano

E Empoli

