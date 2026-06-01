Versava il vino nei banchetti dell antichità

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Versava il vino nei banchetti dell antichità' è 'Coppiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O P P I E R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Versava il vino nei banchetti dell antichità

Versava il vino nei banchetti dell antichità Risposta: COPPIERE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C P E E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Coppiere? Il coppiere era colui che si occupava di versare il vino durante i banchetti dell’antichità. Con cura e attenzione, assicurava che ogni ospite avesse il bicchiere pieno, contribuendo a creare un’atmosfera di convivialità e festa. La sua presenza era fondamentale per il buon andamento dell’evento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Versava il vino nei banchetti dell antichità: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Versava il vino nei banchetti dell antichità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Coppiere. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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