Versava il vino nei banchetti dell antichità

Vito Manzione | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Versava il vino nei banchetti dell antichità' è 'Coppiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COPPIERE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Versava il vino nei banchetti dell antichità
  • Risposta: COPPIERE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CPEE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Coppiere? Il coppiere era colui che si occupava di versare il vino durante i banchetti dell’antichità. Con cura e attenzione, assicurava che ogni ospite avesse il bicchiere pieno, contribuendo a creare un’atmosfera di convivialità e festa. La sua presenza era fondamentale per il buon andamento dell’evento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Versava il vino nei banchetti dell antichità: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Versava il vino nei banchetti dell antichità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Coppiere. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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