Versava il vino nei banchetti dell antichità
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Versava il vino nei banchetti dell antichità' è 'Coppiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Versava il vino nei banchetti dell antichità
- Risposta: COPPIERE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CPEE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Coppiere? Il coppiere era colui che si occupava di versare il vino durante i banchetti dell’antichità. Con cura e attenzione, assicurava che ogni ospite avesse il bicchiere pieno, contribuendo a creare un’atmosfera di convivialità e festa. La sua presenza era fondamentale per il buon andamento dell’evento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Versava il vino nei banchetti dell antichità: risposta da 8 lettere
Per risolvere la definizione "Versava il vino nei banchetti dell antichità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Coppiere. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.