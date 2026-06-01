Imbellettarsi con il make up

Anna Spiotta | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Imbellettarsi con il make up' è 'Truccarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TRUCCARSI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Imbellettarsi con il make up
  • Risposta: TRUCCARSI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TCRI
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Truccarsi? TRUCCARSI è un modo per valorizzare il proprio volto, giocando con colori e texture. È un gesto che permette di esprimere creatività e personalità, trasformando l’aspetto quotidiano in un momento di piacere e cura di sé. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Imbellettarsi con il make up: risposta da 9 lettere

Quando la definizione "Imbellettarsi con il make up" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Truccarsi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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