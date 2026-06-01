Imbellettarsi con il make up
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Imbellettarsi con il make up' è 'Truccarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Imbellettarsi con il make up
- Risposta: TRUCCARSI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 3
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TCRI
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Truccarsi? TRUCCARSI è un modo per valorizzare il proprio volto, giocando con colori e texture. È un gesto che permette di esprimere creatività e personalità, trasformando l’aspetto quotidiano in un momento di piacere e cura di sé. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Imbellettarsi con il make up: risposta da 9 lettere
Quando la definizione "Imbellettarsi con il make up" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Truccarsi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.