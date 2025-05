Mazzo di carte col make up nei cruciverba: la soluzione è Truccato

TRUCCATO

Curiosità e Significato di "Truccato"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Truccato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Truccato.

Perché la soluzione è Truccato? La soluzione TRUCCATO gioca su un doppio significato: truccato si riferisce sia al fatto di essere truccato nel senso di make up, sia al termine mazzo di carte che può essere interpretato come un mazzo di carte truccato (manipolato). Pertanto, entrambe le accezioni formano un gioco di parole che rende la risposta appropriata.

Come si scrive la soluzione: Truccato

La definizione "Mazzo di carte col make up" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

U Udine

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

