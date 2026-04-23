Un giocattolo come la famosa Barbie

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un giocattolo come la famosa Barbie' è 'Bambola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAMBOLA

Perché la soluzione è Bambola? Una bambola è un giocattolo che rappresenta una figura umana, spesso utilizzata dai bambini per il gioco e l’immaginazione. La sua forma e le sue caratteristiche variano, ma generalmente presenta un corpo, una testa e arti mobili o fissi. La bambola può essere fatta di diversi materiali come plastica, tessuto o ceramica, e può essere vestita con abiti vari. È uno strumento che stimola la fantasia e permette ai bambini di sviluppare capacità sociali e creative, rendendo il gioco più coinvolgente e significativo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un giocattolo come la famosa Barbie". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un giocattolo come la famosa Barbie nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bambola

La definizione "Un giocattolo come la famosa Barbie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un giocattolo come la famosa Barbie" conferma che la soluzione 'Bambola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bambola

B Bologna A Ancona M Milano B Bologna O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un giocattolo come la famosa Barbie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bambola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Giocattolo a cui si possono pettinare i capelliOggetto dall aspetto antropomorfo e femminileUn regalo per le bambineGiocattolo per i bimbiLa costellazione con una famosa cinturaUna famosa è La vedova allegraFamosa Fiaba di AndersenCittadina ligure famosa per la focaccia