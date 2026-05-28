Sofía: è un importante museo di Madrid
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SOLUZIONE: REINA
Perchè la soluzione è Reina? Il museo Reina Sofia a Madrid è famoso per ospitare opere di artisti moderni e contemporanei. Tra le sue collezioni spicca il famoso Guernica di Picasso, attirando visitatori da tutto il mondo. È un luogo che unisce arte e cultura in un ambiente stimolante e vivace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sofía: è un importante museo di Madrid nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Reina
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sofía: è un importante museo di Madrid
- Risposta: REINA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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