Sofía: è un importante museo di Madrid

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sofía: è un importante museo di Madrid' è 'Reina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REINA

Perchè la soluzione è Reina? Il museo Reina Sofia a Madrid è famoso per ospitare opere di artisti moderni e contemporanei. Tra le sue collezioni spicca il famoso Guernica di Picasso, attirando visitatori da tutto il mondo. È un luogo che unisce arte e cultura in un ambiente stimolante e vivace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sofía: è un importante museo di Madrid nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Reina

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Sofía: è un importante museo di Madrid

Sofía: è un importante museo di Madrid Risposta: REINA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: R____

R____ Inizia con: R

R Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

R Roma E Empoli I Imola N Napoli A Ancona

La soluzione 'Reina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sofía: è un importante museo di Madrid". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.