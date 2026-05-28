Sofía: è un importante museo di Madrid

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sofía: è un importante museo di Madrid' è 'Reina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REINA

Perchè la soluzione è Reina? Il museo Reina Sofia a Madrid è famoso per ospitare opere di artisti moderni e contemporanei. Tra le sue collezioni spicca il famoso Guernica di Picasso, attirando visitatori da tutto il mondo. È un luogo che unisce arte e cultura in un ambiente stimolante e vivace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sofía: è un importante museo di Madrid nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Reina

Per risolvere la definizione "Sofía: è un importante museo di Madrid", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Reina'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sofía: è un importante museo di Madrid
  • Risposta: REINA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: R____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
I Imola
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Reina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sofía: è un importante museo di Madrid". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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