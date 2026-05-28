Simón eroe venezuelano
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SOLUZIONE: BOLÍVAR
Perchè la soluzione è Bolívar? Simón Bolívar è ricordato come un grande eroe venezuelano che ha lottato per l'indipendenza del suo paese. La sua figura ispira ancora oggi molti a credere nella libertà e nel cambiamento, lasciando un segno indelebile nella storia del Venezuela e dell'America Latina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Simón eroe venezuelano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bolívar
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Simón eroe venezuelano
- Risposta: BOLÍVAR
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: B______
- Inizia con: B
- Finisce con: R
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Bolívar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Simón eroe venezuelano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con simón: La capitale sudamericana in cui nacque Simón Bolívar
Con venezuelano: Precede Roques nel nome di un arcipelago venezuelano