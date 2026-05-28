Simón eroe venezuelano

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Simón eroe venezuelano' è 'Bolívar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOLÍVAR

Perchè la soluzione è Bolívar? Simón Bolívar è ricordato come un grande eroe venezuelano che ha lottato per l'indipendenza del suo paese. La sua figura ispira ancora oggi molti a credere nella libertà e nel cambiamento, lasciando un segno indelebile nella storia del Venezuela e dell'America Latina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Simón eroe venezuelano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bolívar

Se la definizione "Simón eroe venezuelano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bolívar'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Simón eroe venezuelano
  • Risposta: BOLÍVAR
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: B______
  • Inizia con: B
  • Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

B Bologna
O Otranto
L Livorno
Í -
V Venezia
A Ancona
R Roma

La soluzione 'Bolívar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Simón eroe venezuelano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Altre definizioni collegate

Con simón: La capitale sudamericana in cui nacque Simón Bolívar 

Con venezuelano: Precede Roques nel nome di un arcipelago venezuelano 