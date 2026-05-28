Un pianetino secondario

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un pianetino secondario' è 'Asteroide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTEROIDE

Perchè la soluzione è Asteroide? Un asteroide è un piccolo corpo roccioso che orbita intorno al Sole, spesso tra Marte e Giove. Questi corpi celesti sono frammenti di materiali più grandi e possono variare molto in dimensione. La maggior parte si muove in un percorso stabile, senza disturbare i pianeti più grandi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un pianetino secondario nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Asteroide

La soluzione associata alla definizione "Un pianetino secondario" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Asteroide'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un pianetino secondario

Un pianetino secondario Risposta: ASTEROIDE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona S Savona T Torino E Empoli R Roma O Otranto I Imola D Domodossola E Empoli

La soluzione 'Asteroide' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un pianetino secondario". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.