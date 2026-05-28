Il nome di Santoro

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il nome di Santoro' è 'Michele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MICHELE

Perchè la soluzione è Michele? Santoro è un nome molto diffuso in Italia, portato da persone che spesso si distinguono per passione e impegno. Tra queste c’è Michele, noto per la sua presenza carismatica e il modo diretto di comunicare, rendendo il nome ancora più riconoscibile e amato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il nome di Santoro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Michele

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il nome di Santoro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Michele'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il nome di Santoro

Il nome di Santoro Risposta: MICHELE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: M______

M______ Inizia con: M

M Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

M Milano I Imola C Como H Hotel E Empoli L Livorno E Empoli

La soluzione 'Michele' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome di Santoro". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.