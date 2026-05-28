Gracchiano come i corvi

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gracchiano come i corvi' è 'Cornacchie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORNACCHIE

Perchè la soluzione è Cornacchie? I corvi sono uccelli intelligenti e spesso associati a suoni rumorosi e riconoscibili. Le loro chiamate, chiamate anche cornacchie, risuonano nell’aria creando un’atmosfera vivace e un po’ misteriosa. Questi volatili si distinguono per il loro canto caratteristico e il loro volo agile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gracchiano come i corvi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cornacchie

Se la definizione "Gracchiano come i corvi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cornacchie'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gracchiano come i corvi

Gracchiano come i corvi Risposta: CORNACCHIE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: C_________

C_________ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

C Como O Otranto R Roma N Napoli A Ancona C Como C Como H Hotel I Imola E Empoli

La soluzione 'Cornacchie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gracchiano come i corvi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.