Gracchiano come i corvi
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gracchiano come i corvi' è 'Cornacchie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CORNACCHIE
Perchè la soluzione è Cornacchie? I corvi sono uccelli intelligenti e spesso associati a suoni rumorosi e riconoscibili. Le loro chiamate, chiamate anche cornacchie, risuonano nell’aria creando un’atmosfera vivace e un po’ misteriosa. Questi volatili si distinguono per il loro canto caratteristico e il loro volo agile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gracchiano come i corvi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cornacchie
Se la definizione "Gracchiano come i corvi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cornacchie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gracchiano come i corvi
- Risposta: CORNACCHIE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: C_________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Cornacchie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gracchiano come i corvi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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