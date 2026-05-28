Gracchiano come i corvi

Alessia Mogavero | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gracchiano come i corvi' è 'Cornacchie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORNACCHIE

Perchè la soluzione è Cornacchie? I corvi sono uccelli intelligenti e spesso associati a suoni rumorosi e riconoscibili. Le loro chiamate, chiamate anche cornacchie, risuonano nell’aria creando un’atmosfera vivace e un po’ misteriosa. Questi volatili si distinguono per il loro canto caratteristico e il loro volo agile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gracchiano come i corvi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cornacchie

Se la definizione "Gracchiano come i corvi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cornacchie'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gracchiano come i corvi
  • Risposta: CORNACCHIE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: C_________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
R Roma
N Napoli
A Ancona
C Como
C Como
H Hotel
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Cornacchie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gracchiano come i corvi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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