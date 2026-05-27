La vita notturna dei giovani

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La vita notturna dei giovani' è 'Movida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOVIDA

Perchè la soluzione è Movida? La movida è l’energia che anima le strade di notte, tra musica, luci e incontri tra amici. È il momento in cui i giovani si divertono, condividono emozioni e vivono esperienze uniche, creando ricordi che restano impressi nel cuore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La vita notturna dei giovani nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Movida

Questa pagina è dedicata alla definizione "La vita notturna dei giovani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Movida'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La vita notturna dei giovani

La vita notturna dei giovani Risposta: MOVIDA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: M_____

M_____ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

M Milano O Otranto V Venezia I Imola D Domodossola A Ancona

La soluzione 'Movida' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La vita notturna dei giovani". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.