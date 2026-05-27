La vita notturna dei giovani

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La vita notturna dei giovani' è 'Movida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOVIDA

Perchè la soluzione è Movida? La movida è l’energia che anima le strade di notte, tra musica, luci e incontri tra amici. È il momento in cui i giovani si divertono, condividono emozioni e vivono esperienze uniche, creando ricordi che restano impressi nel cuore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La vita notturna dei giovani nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Movida

Questa pagina è dedicata alla definizione "La vita notturna dei giovani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Movida'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La vita notturna dei giovani
  • Risposta: MOVIDA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: M_____
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
V Venezia
I Imola
D Domodossola
A Ancona

La soluzione 'Movida' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La vita notturna dei giovani". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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