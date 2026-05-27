Una torta salata a Parigi

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una torta salata a Parigi' è 'Quiche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUICHE

Perchè la soluzione è Quiche? A Parigi, tra le vetrine dei negozi, si può trovare una deliziosa torta salata chiamata Quiche. Questa specialità, con il suo ripieno cremoso e crosta dorata, è amata da molti e spesso gustata in momenti di convivialità o come pranzo leggero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una torta salata a Parigi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Quiche

In presenza della definizione "Una torta salata a Parigi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Quiche'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una torta salata a Parigi
  • Risposta: QUICHE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: Q_____
  • Inizia con: Q
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

Q Quarto
U Udine
I Imola
C Como
H Hotel
E Empoli

La soluzione 'Quiche' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una torta salata a Parigi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Con salata: Pesce di acqua salata da sfilettare 

Con parigi: Costruì la famosa torre di Parigi 