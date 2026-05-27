Una torta salata a Parigi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una torta salata a Parigi' è 'Quiche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUICHE

Perchè la soluzione è Quiche? A Parigi, tra le vetrine dei negozi, si può trovare una deliziosa torta salata chiamata Quiche. Questa specialità, con il suo ripieno cremoso e crosta dorata, è amata da molti e spesso gustata in momenti di convivialità o come pranzo leggero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una torta salata a Parigi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Quiche

In presenza della definizione "Una torta salata a Parigi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Quiche'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una torta salata a Parigi

Una torta salata a Parigi Risposta: QUICHE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: Q_____

Q_____ Inizia con: Q

Q Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

Q Quarto U Udine I Imola C Como H Hotel E Empoli

La soluzione 'Quiche' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una torta salata a Parigi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.