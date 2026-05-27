Una torta salata a Parigi
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SOLUZIONE: QUICHE
Perchè la soluzione è Quiche? A Parigi, tra le vetrine dei negozi, si può trovare una deliziosa torta salata chiamata Quiche. Questa specialità, con il suo ripieno cremoso e crosta dorata, è amata da molti e spesso gustata in momenti di convivialità o come pranzo leggero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una torta salata a Parigi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Quiche
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una torta salata a Parigi
- Risposta: QUICHE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: Q_____
- Inizia con: Q
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Quiche' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una torta salata a Parigi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Torta salata tipica del Molise Torta salata con base di pasta brisée fra Torta salata francese fra Una tipica torta salata emiliana Torta salata francese
Altre definizioni collegate
Con torta: Torta alla londinese
Con salata: Pesce di acqua salata da sfilettare
Con parigi: Costruì la famosa torre di Parigi