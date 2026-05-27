I suoi pranzi sono passati alla storia

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I suoi pranzi sono passati alla storia' è 'Lucullo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUCULLO

Perchè la soluzione è Lucullo? LUCULLO è noto per i suoi pranzi memorabili, che sono diventati parte della cultura locale. Ogni pasto è un momento speciale, che lascia un segno indelebile nelle menti di chi ha avuto la fortuna di assaporarli. La sua cucina è davvero unica e indimenticabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I suoi pranzi sono passati alla storia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lucullo

In presenza della definizione "I suoi pranzi sono passati alla storia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lucullo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I suoi pranzi sono passati alla storia
  • Risposta: LUCULLO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: L______
  • Inizia con: L
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

L Livorno
U Udine
C Como
U Udine
L Livorno
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Lucullo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I suoi pranzi sono passati alla storia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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