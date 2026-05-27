I suoi pranzi sono passati alla storia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I suoi pranzi sono passati alla storia' è 'Lucullo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUCULLO

Perchè la soluzione è Lucullo? LUCULLO è noto per i suoi pranzi memorabili, che sono diventati parte della cultura locale. Ogni pasto è un momento speciale, che lascia un segno indelebile nelle menti di chi ha avuto la fortuna di assaporarli. La sua cucina è davvero unica e indimenticabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I suoi pranzi sono passati alla storia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lucullo

In presenza della definizione "I suoi pranzi sono passati alla storia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lucullo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I suoi pranzi sono passati alla storia

I suoi pranzi sono passati alla storia Risposta: LUCULLO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: L______

L______ Inizia con: L

L Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

L Livorno U Udine C Como U Udine L Livorno L Livorno O Otranto

La soluzione 'Lucullo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I suoi pranzi sono passati alla storia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.