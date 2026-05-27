I suoi pranzi sono passati alla storia
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SOLUZIONE: LUCULLO
Perchè la soluzione è Lucullo? LUCULLO è noto per i suoi pranzi memorabili, che sono diventati parte della cultura locale. Ogni pasto è un momento speciale, che lascia un segno indelebile nelle menti di chi ha avuto la fortuna di assaporarli. La sua cucina è davvero unica e indimenticabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I suoi pranzi sono passati alla storia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lucullo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I suoi pranzi sono passati alla storia
- Risposta: LUCULLO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: L______
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Lucullo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I suoi pranzi sono passati alla storia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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