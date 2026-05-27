Lo sperone da arrembaggi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sperone da arrembaggi' è 'Rostro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSTRO

Perchè la soluzione è Rostro? Lo sperone da arrembaggi, chiamato anche rostro, è una robusta appendice di legno o metallo posta sulla prua delle navi antiche. Serviva a colpire e agganciare le imbarcazioni nemiche durante gli scontri in mare, facilitando l'attracco e l’assalto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sperone da arrembaggi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rostro

Se la definizione "Lo sperone da arrembaggi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rostro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo sperone da arrembaggi

Lo sperone da arrembaggi Risposta: ROSTRO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: R_____

R_____ Inizia con: R

R Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

R Roma O Otranto S Savona T Torino R Roma O Otranto

La soluzione 'Rostro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sperone da arrembaggi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.