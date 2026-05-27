Lo sperone da arrembaggi

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sperone da arrembaggi' è 'Rostro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSTRO

Perchè la soluzione è Rostro? Lo sperone da arrembaggi, chiamato anche rostro, è una robusta appendice di legno o metallo posta sulla prua delle navi antiche. Serviva a colpire e agganciare le imbarcazioni nemiche durante gli scontri in mare, facilitando l'attracco e l’assalto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sperone da arrembaggi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rostro

Se la definizione "Lo sperone da arrembaggi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rostro'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo sperone da arrembaggi
  • Risposta: ROSTRO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: R_____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

R Roma
O Otranto
S Savona
T Torino
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Rostro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sperone da arrembaggi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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