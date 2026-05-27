Ci sono le solari e le idratanti
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ci sono le solari e le idratanti' è 'Creme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CREME
Perchè la soluzione è Creme? Le creme sono prodotti che si dividono in due categorie principali: solari e idratanti. Le creme solari proteggono la pelle dai raggi ultravioletti, mentre quelle idratanti aiutano a mantenere la pelle morbida e nutrita. Entrambe sono essenziali per prendersi cura della propria pelle quotidianamente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ci sono le solari e le idratanti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Creme
Quando la definizione "Ci sono le solari e le idratanti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Creme'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ci sono le solari e le idratanti
- Risposta: CREME
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Creme' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ci sono le solari e le idratanti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con solari: L istituto per le cure solari
Con idratanti: Si nutre con le creme idratanti