Ci sono le solari e le idratanti

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ci sono le solari e le idratanti' è 'Creme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CREME

Perchè la soluzione è Creme? Le creme sono prodotti che si dividono in due categorie principali: solari e idratanti. Le creme solari proteggono la pelle dai raggi ultravioletti, mentre quelle idratanti aiutano a mantenere la pelle morbida e nutrita. Entrambe sono essenziali per prendersi cura della propria pelle quotidianamente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ci sono le solari e le idratanti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Creme

Quando la definizione "Ci sono le solari e le idratanti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Creme'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ci sono le solari e le idratanti
  • Risposta: CREME
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

C Como
R Roma
E Empoli
M Milano
E Empoli

La soluzione 'Creme' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ci sono le solari e le idratanti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Altre definizioni collegate

Con solari: L istituto per le cure solari 

Con idratanti: Si nutre con le creme idratanti 