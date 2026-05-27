Lo sono le cose che premono
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono le cose che premono' è 'Importanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IMPORTANTI
Perchè la soluzione è Importanti? Le cose che premono sono spesso importanti perché influenzano le nostre scelte e il nostro umore. Quando qualcosa ci preme, diventa difficile ignorarla e ci spinge a cercare risposte o soluzioni. La loro presenza può cambiare il nostro modo di affrontare la giornata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo sono le cose che premono nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Importanti
Se la definizione "Lo sono le cose che premono" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Importanti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo sono le cose che premono
- Risposta: IMPORTANTI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: I_________
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Importanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono le cose che premono". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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