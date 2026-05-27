Lo sono le cose che premono

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono le cose che premono' è 'Importanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPORTANTI

Perchè la soluzione è Importanti? Le cose che premono sono spesso importanti perché influenzano le nostre scelte e il nostro umore. Quando qualcosa ci preme, diventa difficile ignorarla e ci spinge a cercare risposte o soluzioni. La loro presenza può cambiare il nostro modo di affrontare la giornata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sono le cose che premono nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Importanti

Se la definizione "Lo sono le cose che premono" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Importanti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo sono le cose che premono

Lo sono le cose che premono Risposta: IMPORTANTI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: I_________

I_________ Inizia con: I

I Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

I Imola M Milano P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Importanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono le cose che premono". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.