Lo sono le cose che premono

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono le cose che premono' è 'Importanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPORTANTI

Perchè la soluzione è Importanti? Le cose che premono sono spesso importanti perché influenzano le nostre scelte e il nostro umore. Quando qualcosa ci preme, diventa difficile ignorarla e ci spinge a cercare risposte o soluzioni. La loro presenza può cambiare il nostro modo di affrontare la giornata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Importanti'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Lo sono le cose che premono nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Importanti

Se la definizione "Lo sono le cose che premono" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Importanti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo sono le cose che premono
  • Risposta: IMPORTANTI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: I_________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

I Imola
M Milano
P Padova
O Otranto
R Roma
T Torino
A Ancona
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Importanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono le cose che premono". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo sono le cose utili Lo sono le cose diverse dal normale Lo sono le cose che stanno a cuore Lo sono le cose tutte d un pezzo Lo sono le cose vere e reali 

Altre definizioni collegate

Con premono: Li premono autisti e ciclisti 