Restano dentro il braciere
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Restano dentro il braciere' è 'Ceneri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CENERI
Perchè la soluzione è Ceneri? Le ceneri sono ciò che rimane nel braciere dopo che il fuoco si spegne. Sono i residui della combustione, spesso di legno o altri materiali, e si accumulano sul fondo, lasciando spazio per una nuova accensione o semplicemente per pulire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Restano dentro il braciere nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ceneri
Se la definizione "Restano dentro il braciere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ceneri'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Restano dentro il braciere
- Risposta: CENERI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Ceneri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Restano dentro il braciere". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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