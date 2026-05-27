Restano dentro il braciere

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Restano dentro il braciere' è 'Ceneri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENERI

Perchè la soluzione è Ceneri? Le ceneri sono ciò che rimane nel braciere dopo che il fuoco si spegne. Sono i residui della combustione, spesso di legno o altri materiali, e si accumulano sul fondo, lasciando spazio per una nuova accensione o semplicemente per pulire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Restano dentro il braciere nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ceneri

Se la definizione "Restano dentro il braciere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ceneri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Restano dentro il braciere

Restano dentro il braciere Risposta: CENERI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: C_____

C_____ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

C Como E Empoli N Napoli E Empoli R Roma I Imola

La soluzione 'Ceneri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Restano dentro il braciere". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.