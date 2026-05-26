Hanno commissionato un delitto
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Hanno commissionato un delitto' è 'Mandanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MANDANTI
Perchè la soluzione è Mandanti? I mandanti sono coloro che hanno ideato e organizzato un crimine senza commetterlo direttamente. Sono le persone che pianificano e dirigono le azioni di altri, assicurandosi che il delitto venga portato a termine secondo i loro piani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Hanno commissionato un delitto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mandanti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Hanno commissionato un delitto
- Risposta: MANDANTI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Mandanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Hanno commissionato un delitto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Con hanno: Non hanno scrupoli o condizionamenti
Con delitto: Comporta una pena analoga al delitto commesso