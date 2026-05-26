Hanno commissionato un delitto

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Hanno commissionato un delitto' è 'Mandanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANDANTI

Perchè la soluzione è Mandanti? I mandanti sono coloro che hanno ideato e organizzato un crimine senza commetterlo direttamente. Sono le persone che pianificano e dirigono le azioni di altri, assicurandosi che il delitto venga portato a termine secondo i loro piani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Hanno commissionato un delitto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mandanti

Quando la definizione "Hanno commissionato un delitto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mandanti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Hanno commissionato un delitto
  • Risposta: MANDANTI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: M_______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
N Napoli
D Domodossola
A Ancona
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Mandanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Hanno commissionato un delitto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Con delitto: Comporta una pena analoga al delitto commesso 