Hanno commissionato un delitto

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Hanno commissionato un delitto' è 'Mandanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANDANTI

Perchè la soluzione è Mandanti? I mandanti sono coloro che hanno ideato e organizzato un crimine senza commetterlo direttamente. Sono le persone che pianificano e dirigono le azioni di altri, assicurandosi che il delitto venga portato a termine secondo i loro piani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Hanno commissionato un delitto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mandanti

Quando la definizione "Hanno commissionato un delitto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mandanti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Hanno commissionato un delitto

Hanno commissionato un delitto Risposta: MANDANTI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: M_______

M_______ Inizia con: M

M Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

M Milano A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Mandanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Hanno commissionato un delitto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.